The Mother | Jennifer Lopez è la nuova Jason Statham? Colgo le occasioni che non ho avuto in passato

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 12 maggio 2023) Con l'arrivo di Themolti si stanno chiedendo sestia diventando una versione al femminile diper quanto concerne i film d'azione.ha recitato in svariati film d'azione nel corso della sua carriera ma nell'ultimo periodo ne sta sfornando più di: a gennaio lamoglie di Ben Affleck ha mietuto innumerevoli vittime nella commedia d'azione di Prime Video intitolata Un matrimonio esplosivo e di recente ha portato a termine le riprese di Atlas, pellicola che con tutta probabilità uscirà nel 2024. Infine, proprio oggi ha debuttato su Netflix il suo ultimo film, The, un "revenge thriller" diretto da Niki Caro che, come abbiamo visto ...