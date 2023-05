The Mother 2023 Un buon action – thriller per la festa della mamma

Leggi su locchiodelcineasta

(Di venerdì 12 maggio 2023) Jennifer Lopez è la protagonista assoluta dell’The, disponibile dal12 maggiosolo su Netflix. Nel film, Jennifer Lopez interpreta una spietata killer rimasta nascosta per anni nella natura selvaggia che torna dall'Alaska per salvare la figlia che non ha mai smesso di amare, anche se da lontano. Source