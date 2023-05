The Legend of Zelda | Tears of the Kingdom è finalmente disponibile!

(Di venerdì 12 maggio 2023) Dopo attese e rinvii èora di tornare a Hyrule: è disponibileof the, il grande ultimogenito di TheofOgni fan di Theofsa bene quanto interminabile sia l’attesa per un nuovo capitolo, ed è questo a fare delle righe che state leggendo un vero e proprio avvenimento storico:of the, dopo i vari rinvii, èdisponibile. Abbiamo già parlato a lungo di come il predecessore, Breath of the Wild, reinterpretasse il senso di libertà visto nel primo capitolo della saga secondo gli standard moderni. Ora, a sei anni di distanza, si torna di nuovo nella misteriosa versione di Hyrule piena di tecnologia abbandonata, ma naturalmente mai senza idee di ...

L'attesissimo seguito di Breath of the Wild esce venerdì per la console Nintendo Mancano poche ore al debutto di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il nuovo capitolo della saga GdR Nintendo che uscirà venerdì 12 maggio su Switch. Dopo un'attesa di quattro anni dal primo annuncio, nel 2019 a Los Angeles, ... Ancora un giorno e i possessori di Nintendo Switch potranno finalmente mettere le mani su The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, seguito diretto di quel The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Voto: 9.6 - Recensione) che nel 2017 ha rivoluzionato il genere degli open world con un'...

Stando a quanto scoperto da un dataminer, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom potrebbe usare lo stesso motore di Splatoon 3. Stando a quanto scoperto da un dataminer, The Legend of Zelda: Tears ...