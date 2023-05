The First Slam Dunk | dopo vent’anni di attesa il pubblico saprà ringraziare

(Di venerdì 12 maggio 2023) Chi è stato ragazzino negli anni ‘90 sa quanto fosse difficile entrare in contatto cognitivo diretto con il mondo della pallacanestro per chiunque vivesse lontano da un playground, da un palazzetto, o in una città dalla tradizione cestistica insufficiente. In piena era Jordan, con tutto il carrozzone commerciale e mediatico che ne conseguiva, si aveva l’impressione di perdersi qualcosa, di avere spesso davanti agli occhi un tesoro di narrazioni agonistiche di cui, al di là dell’eco pop, si capiva in realtà poco o nulla. Per molti il passo iniziale verso quel mondo fu incoraggiato da, manga spokon (a tema sportivo) di Takehiro Inoue, i cui protagonisti – una manciata di teppisti in cerca di riscatto sociale o emotivo – indossavano una casacca ispirata proprio a quella dei Chicago Bulls, per attaccare il ferro nella palestra di un liceo ...

PHOTO CAPTIONS In this photo provided by Nintendo of America, Nintendo of America President Doug Bowser sellsverycopy ofLegend of Zelda: Tears ofKingdom to an excited fan ...... trusted by over 160 financial institutions, fintech firms and partners, including 13 oflargest fintech apps offering a digital -neobank, alternative lending, crypto exchanges, and ...Il grande gioco della controffensiva ucraina: che obiettivi ha Kiev E che margini di vittoria ci sono per Zelenskypost Bakhmut e il grande gioco della controffensiva ucraina appearedon ...

The First Slam Dunk è un'esperienza travolgente WIRED Italia

Italy's Davide Bais (Eolo Kometa) won the seventh stage of the Giro d'Italia Friday, the first big mountain leg featuring a climb across Italy's biggest mountain the Gran Sasso, a 218km run from Capua ...Hyundai Kona sta arrivando, il nuovo B-SUV è dietro l'angolo, ma nell'attesa di poter effettivamente iniziare a toccarlo con mano anche in Italia, l'aziend ...