The Expendables | Dolph Lundgren | Ho quasi preso a pugni Sylvester Stallone per il modo in cui mi trattava

(Di venerdì 12 maggio 2023) La collaborazione tranon è sempre stata rose e fiori, l'attore svedese ricorda la lite sul set di Thein cui hapicchiato il collega. Amici e colleghi di lunga data,amano collaborare insieme, ma la loro relazione non è stata priva di problemi. Lo statuario, interprete di Ivan Drago in Rocky IV, ha parlato delle scintille volate sul sel del primo The, dove haper ilin cui losul set. In una nuova intervista ...

Lo statuario Lundgren, interprete di Ivan Drago in Rocky IV , ha parlato delle scintille volate sul sel del primo, dove ha quasi preso a pugni Sylvester Stallone per il modo in cui ...... tra i film principali che hanno reso celebre l'attore ricordiamo Conan il barbaro , Terminator, Batman & Robin e I mercenari -, a cui si aggiungono serie TV (I racconti della cripta, ...La trama di Breakout Alla regia di Breakout ci sarà Scott Waugh (4) e Arnold Schwarzenegger avrà la parte di Terry Reynolds. Quando il suo figliastro Daniel, viene incastrato e ...

The Expendables, Dolph Lundgren: "Ho quasi preso a pugni ... Movieplayer

La collaborazione tra Dolph Lundgren e Sylvester Stallone non è sempre stata rose e fiori, l'attore svedese ricorda la lite sul set di The Expendables in cui ha quasi picchiato il collega.Lundgren recalls that doctors could not surgically extract the tumour from his liver, which was the size of 'a small lemon'.