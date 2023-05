The Bear 2 | la serie che ha elevato il ‘racconto ai fornelli’ torna su Disney+ il 16 agosto

(Di venerdì 12 maggio 2023) The2 La cucina metafora dei fantasmi che tormentano l’anima. La pressione del servizio è la stessa che attanaglia le vite di ciascuno. Thehail “racconto ai fornelli” con unaintrospettiva ma diretta ponendosi all’attenzione della critica e del pubblico streaming.ha annunciato la data di debutto della seconda stagione: 16. Tutti i 10 episodi saranno disponibili al lancio che curiosamente avviene in piena estate. La seconda stagione segue Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) mentre lavorano per trasformare il loro malmesso locale di panini in un posto di qualità superiore. Nel dare nuova luce al ristorante, la squadra intraprende un viaggio di ...

The Bear: Disney+ annuncia la data di uscita della stagione 2

