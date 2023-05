Tfa sostegno per 50 mila docenti con corsi telematici Assunzioni da GPS anche su posti comuni secondaria | lo chiede Anief INTERVISTA a Pacifico

(Di venerdì 12 maggio 2023)in audizione alla Camera per presentare le modifiche al decreto Pa, il decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 aprile. L’11 maggio incontro all’Aran per il proseguimento della trattativa sul rinnovo del CCNL. Delle richieste del Sindacato ne ha parlato a Orizzonte Scuola il presidente Marcello. L'articolo .

TFA sostegno VIII ciclo, docente specializzato in altro grado seguirà percorso abbreviato Orizzonte Scuola

Il docente già specializzato su sostegno in altro grado di istruzione, in caso di superamento delle selezioni d’accesso al TFA VIII ciclo, fruirà di un’abbreviazione del percorso. Ecco perché.Come Sindacato Adesso Scuola, dobbiamo constatare che delle buone intenzioni del Ministro Valditara e di questo Governo al suo insediamento, ad oggi, restano solo chiacchiere e nessun atto concreto a ...