Tesser | “A Benevento gara playoff”

(Di venerdì 12 maggio 2023) “Anon unaper i. Aè un”. Attilioconcorda con il presidente Carlo Rivetti: raggiunta la conferma matematica della salvezza, adesso si può provare ad aprire la porta della stanza dei sogni. “Moltissimo, se non tutto, dipenderà dal nostro risultato di domani. Già non è facile, ma serve una vittoria per tenere acceso il sogno”. La conferenza stampa alla vigilia del (in teoria… ) penultimo impegno di campionato è per il tecnico gialloblù una rassegna di pensieri: “Il primo, domenica scorsa, è stato di felicità per la salvezza conquistata a tre giornate dalla fine, che non è un risultato scontato in un torneo che vede alcuni club importanti in zone ad alto rischio– sottolinea-. Il secondo pensiero è di analisi: ...