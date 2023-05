(Di venerdì 12 maggio 2023) AGI - Coperte, materassi, cartoni, scarpe, indumenti, bottiglie di vetro per un ‘' a cielo aperto davanti alla stazionedi Roma.e sbandati vi alloggiano tutto il giorno con disagi e pericolo per chi arriva nello scalo ferroviario più grande d'Italia in pieno centro di Roma. “Questa è la vetrina che offriamo ai turisti che arrivano nella nostra città”, racconta all'Agi uno dei commercianti di piazza dei Cinquecento. “Sono circa sei mesi che dormono qui sotto ai portici e, se provi a contraddirli, ti aggrediscono. L'altra mattina alle 7 per alzare la saracinesca del negozio ho dovuto chiedere loro se cortesemente si potevano spostare. Mentre due giorni fa alcuni maghrebini si sono picchiati tra loro e sono dovute intervenire diverse volanti della polizia”. Dopo lo sgombero della tendopoli per ...

AGI - Coperte, materassi, cartoni, scarpe, indumenti, bottiglie di vetro per un '' a cielo aperto davanti alla stazionedi Roma . Senzatetto e sbandati vi alloggiano tutto il giorno con disagi e pericolo per chi arriva nello scalo ferroviario più grande d'Italia ...A destra Trantino è arrivato alla candidatura dopo uno scontro senza mezzicon la Lega di ... Nessuna promessa è stata mantenuta per dotare questi enormi agglomeratidi centri sociali,...Indi spesa, in alberghi e appartamenti turistici nel 2019 i servizi hanno speso 155mila ... Ci sono poi 90 posti letto per le persone in condizioni di marginalità, con anche uncon ...

Termini un dormitorio per i senzatetto, tra aggressioni e degrado [VIDEO] AGI - Agenzia Italia

In arrivo altri rinforzi per la sicurezza. Fra piazza dei Cinquecento, via Marsala e via Giolitti si respira un forte senso di insicurezza e sale il malcontento degli albergatori ...Nell'area verde intitolata al 21enne ucciso a botte dai fratelli Bianchi, si spaccia ai tossicodipendenti. Dormitorio all'angolo con via Cavour ...