Termini diventa dormitorio di senzatetto | aggressioni e degrado VIDEO

Leggi su agi

(Di venerdì 12 maggio 2023) AGI - Coperte, materassi, cartoni, scarpe, indumenti, bottiglie di vetro per un ‘' a cielo aperto davanti alla stazionedi Roma.e sbandati vi alloggiano tutto il giorno con disagi e pericolo per chi arriva nello scalo ferroviario più grande d'Italia in pieno centro di Roma. “Questa è la vetrina che offriamo ai turisti che arrivano nella nostra città”, racconta all'Agi uno dei commercianti di piazza dei Cinquecento. “Sono circa sei mesi che dormono qui sotto ai portici e, se provi a contraddirli, ti aggrediscono. L'altra mattina alle 7 per alzare la saracinesca del negozio ho dovuto chiedere loro se cortesemente si potevano spostare. Mentre due giorni fa alcuni maghrebini si sono picchiati tra loro e sono dovute intervenire diverse volanti della polizia”. Dopo lo sgombero della tendopoli per ...