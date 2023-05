Terminato l’incontro tra De Laurentiis e Spalletti per il futuro del Napoli | notizia dell’ultim’ora!

(Di venerdì 12 maggio 2023) AGGIORNAMENTO ORE 23.30 – Si è conclusotra il presidente del, Aurelio De, e il tecnico azzurro, Luciano. Il summit in cui si è parlato diè avvenuto al Coco Loco, in pieno centro. Il patron Deha già lasciato il ristorante, mentreè ancora all’interno della location. Stando ai primi aggiornamenti raccolti da Spazio, pare chesia stato decisamente positivo tra le parti. Si attendono ulteriori sviluppi e conferme. ORE 21 – Sono giorni importanti per ildel. Il club azzurro, dopo aver vinto lo scudetto, sta cercando di pianificare il. Il presidente Dedovrà ...

attorno alle 23. MASCHERA Sul tavolo anche il contratto dell'allenatore: se e come rivederlo e prolungarlo. Ma Spalletti aveva ritenuto importante questo momento come ...Terminata la cena tra allenatore e presidente, che si sono visti in centro città. Presente anche'ad Chiavelli. Il Napoli ha già esercitato'opzione per il contratto di Spalletti, che dura un altro anno: allungarlo può essere stato un tema della cena, servita a immaginare programmi, strategie e mercato. Prima di avviarsi alla cena, ...... unidici sono anche le volte che le due squadre hanno...'ultimo precedente tra le due squadre risale alla gara di andata ... Marco Baroni Dove vedere la partita in tv e streaming...