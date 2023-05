“Teorie evoluzionistiche in antropologia” | il libro di Michele e Viola Petullà

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il saggio che prendiamo in considerazione in questa sede presenta una premessa di Enzo Concardi acuta e ricca di acribia; scrive il critico che siamo di fronte ad un lavoro che ci conduce all’interno dell’appassionante dibattito sviluppatosi intorno al tema dell’evoluzione, una vasta e complessa materia che si estende anche ad altre discipline oltre l’– come la biologia, la filosofia, la sociologia e in genere le scienze umane e della natura. Come leggiamo nell’introduzione nell’opera viene trattato ed approfondito il tema relativo ai modelli e agli sviluppi della Teoria dell’evoluzione nelle molteplici e diverse accezioni con cui è stata presentata nel corso della storia: un argomento che trova spazio e s’inserisce nell’ambito della disciplina dell’. Evoluzione, nel senso biologico della parola, significa un lento e graduale ...