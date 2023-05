Teorie di estrema destra nel governo | caos migranti e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Leggi su europa.today

(Di venerdì 12 maggio 2023) Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, ledaperla: è venerdì 12 maggio 2023.LE ELEZIONI DEL WEEKEND. Come sempre, ogni tornata di elezioni amministrative rappresenta un test per ilin carica. Domenica e lunedì si vota anche in 16 capoluoghi...