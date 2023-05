Tennis | Internazionali Swiatek Show al Foro Italico

Esordio vincente per Jannik Sinner agliBnl didi Roma 2023. Al secondo turno al Foro Italico, l'italiano ha battuto per 6 - 1, 6 - 4 l'australiano Thanasi Kokkinakis in un'ora e diciassette minuti di gioco. È la terza ...ROMA - Debutto quanto mai positivo per Iga Swiatek agli "d'Italia", torneo Wta 1000 ... ammessa direttamente al secondo turno, ha mostrato un gran, superando con un perentorio 6 - ...Il tennista altoatesino supera in due set (6 - 1; 6 - 4) l'avversario australiano, numero 104 nel ranking ...

"Per me è molto importante fare più esperienza possibile a ogni manifestazione alla quale partecipo. Ogni torneo sento di poter andare lontano". Così Jannik Sinner alla fine della partita vinta contro ...“L’Open delle Puglie è il più grande evento sportivo del tennis pugliese. È dedicato al tennis femminile che alla Puglia e all’Italia ha dato straordinari talenti come Flavia Pennetta e Roberta Vinci.