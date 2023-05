Tennis | Internazionali Bnl | esordio vincente per Sinner | 6-1 6-4 a Kokkinakis

(Di venerdì 12 maggio 2023) Roma, 12 mag. (Adnkronos) -per JannikagliBnl didi Roma. Al secondo turno l'italiano ha battuto per 6-1 6-4 l'australiano Thanasiin un'ora e diciassette minuti di gioco. È la terza volta che l'italiano supera il numero 104 del mondo.ora dovrà affrontare nei sedicesimi di finale ildell'incontro tra Baez e Shevchenko .

...spettatori del Centrale delattendono l'ingresso dei tennisti in campo: Jannik Sinner è pronto a sfidare l'australiano Kokkinakis: in palio c'è l'accesso al terzo turno deglid'...La programmazione deglid'Italia, intanto, prosegue su Sky Sport, Sky Sport Uno e in streaming su ...Sinner aglidi Roma oggi 12 maggio . Sinner aglidi Roma oggi 12 maggio. Il numero 1 italiano affronta il qualificato australiano Thanasi Kokkinakis. Sinner è ampiamente ...

Diretta tennis Internazionali: Sinner batte Kokkinakis (6-1, 6-4) segui LIVE Corriere dello Sport

Il numero uno italiano, Jannik Sinner, e il campione uscente, Novak Djokovic, sono protagonisti al Foro Italico ancor prima di scendere in campo. L’azzurro è a Roma «per vincere più gare possibile: la ..."Per me è molto importante fare più esperienza possibile a ogni manifestazione alla quale partecipo. Ogni torneo sento di poter andare lontano". Così Jannik Sinner alla fine della partita vinta contro ...