Tennis Buona la prima per Sinner | la pausa mi è servita

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 maggio 2023)laper: lami è– “Mi piace giocare al mattino, non devi aspettare tutto il giorno e dopo il match la giornata è finita. Giocare la sera è diverso ma ormai ci possiamo coordinare un po’ meglio.facevo più fatica, ma adesso non mi cambia niente anche se gioco in serale”. E così, in un’ora e spiccioli di primo turno Jannikarchivia Kokkinakis, esordio a Roma, e polemiche sulla scelta di farlo giocare come primo incontro sul Centrale. L’altoatesino si presenta agli Internazionali con un carico extra di preparazione e qualche piccola variazione sul servizio: nel mirino c’è il titolo di casa, e poi il Roland Garros. “Abbiamo lavorato tanto sul servizio, cambiato qualcosina, mi sento meglio, anche se non ...