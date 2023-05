Temptation Island | Speranza Capasso dismessa dall’ospedale | ecco come sta ora

Nel autunno 2019 conduce la seconda edizione diVIP . Nel 2022, dopo ventott'anni, viene annunciato il suo ritorno in Rai, dove conduce il programma Boomerissima su Rai 2 CLICCA ...Per fortuna, dopo maggio, possiamo tirare un sospiro di sollievo, a differenza dell'anno scorso, quest'anno ci terranno compagnia le storie die delle coppie che vogliono mettere ...La scelta di Nicole chiuderà questa edizione: Maria De Filippi (che ha anticipato la chiusura del dating show per dedicarsi alla finale di Amici e al ritorno di) tornerà al timone ...

Temptation Island 2023: quando inizia, le coppie, i tentatori e tutte le informazioni Today.it

Perché Uomini e donne chiude in anticipo quest'anno Venerdì 12 maggio andrà in onda l'ultima puntata di questa fortunata stagione di Uomini e donne, quest'anno saluterà il suo affezionato pubblico in ...“Temptation Island” sta tornando. Filippo Bisciglia confermato al timone della nuova stagione del programma di Canale 5.