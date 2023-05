Teknoyd e il primo manga-game italiano | «Unisce le mie grandi passioni | manga e gaming»

(Di venerdì 12 maggio 2023) È arrivato il 2 Maggio nelle librerie Il Colpo Finale – Un’avventura interattiva di Ahiaaa, ilfumetto di. Più di un fumetto, il progetto del celebrer (per Mondadori Electa) è un(ilnel suo genere), un’opera originale e interattiva che – come in un vero videogioco – avrà bisogno dei lettori per arrivare alla risoluzione. «L’idea è stata, innanzi tutto, quella di unire le mie due: ile l’amore per gli anime e i. – ci dice Mouad Ait Rais, in arte– Volevo creare qualcosa che fosse un, ma che desse al lettore la sensazione di essere ...

Roma, 27 apr. Da martedi' 2 maggio sara' disponibile in tutte le librerie Il colpo finale Unavventura interattiva di Ahiaaa, ilfumetto di, uno dei principali gamer in Italia nonche' stella di YouTube da milioni di views. Il fumetto in uscita per Mondadori Electa rappresenta di fatto una novita' assoluta in ...Da martedì 2 Maggio sarà disponibile in tutte le librerie " Il colpo finale - Un'avventura interattiva di Ahiaaa " ilfumetto di, uno dei principali gamer in Italia nonché stella di YouTube da milioni di views. Il fumetto in uscita per Mondadori Electa rappresenta di fatto una novità assoluta in quanto ...

“Il colpo finale”, arriva il primo fumetto di Teknoyd Agenzia askanews

Il gamer più famoso d'Italia debutta in libreria con il suo primo manga-game e ci racconta di come la passione per i videogame sia diventata un lavoro a tutto tondo ...