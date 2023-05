Teatro San Carlo | Fuortes | «Non disponibile a fare il sovrintendente» Rinuncia o tatticismo?

(Di venerdì 12 maggio 2023) Al momento non è dato capire se l‘indisponibilità dia guidare il RealSandi Napoli è totale oppure no. La nota dettata alle agenzie dall’ex-ad Rai, per quanto lunga e articolata, dice e non dice. Vero che dichiara che a suo avviso «non ci sono le condizioni per ricoprire il ruolo di». Ma è altrettanto vero che le «condizioni» cuisi riferisce riguardano soprattutto la “lettura” data dai giornali al suo ipotizzato subentro a Stéphane Lissner al vertice del Massimo napoletano. A preoccuparlo è che la nomina possa «apparire di parte», laddove, spiega, sarebbe «fondamentale avere una piena legittimazione sociale per svolgere nel migliore dei modi il ruolo, molto complesso, di».si ...

