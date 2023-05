Te lo metto in bocca Federica Pellegrini allibita | cala il gelo a Pechino Express

(Di venerdì 12 maggio 2023) Le parole sono importanti, ancora di più all'interno di un reality di successo, visto da migliaia di telespettatori. E bisogna stare attenti a non incappare in gaffes che possono diventare molto imbarazzanti. Siamo alla finale die tra le coppie partecipanti ci sono anche, ex-campionessa olimpica di nuoto, e suo marito Matteo Giunta, che è stato anche il suo ex-allenatore. I due hanno raggiunto l'ultima sfida con gli italo-americani, la coppia cioè formata da Joe Bastianich e Andrea Belfiore. Forse presa da troppa concentrazione, durante la puntata la Divina è incappata in un momento molto poco “spirituale”. Una delle prove consisteva, infatti, nel dipingere le facce altrui con dei pennelli, laha dipinto Giunta e lui, viceversa, la moglie. ...

Pechino Express si chiude con il trionfo di Joe Bastianich e Andrea Belfiore. La coppia degli 'Italoamericani' vince la finale, battendo Federica Pellegrini e Matteo Giunta, veri favoriti sin dalla pr ...Federica Pellegrini prende parte alla finale di Pechino Express, nonostante un problema alla caviglia che ne aveva messo a rischio la presenza. Insieme al marito Matteo Giunta ha ...