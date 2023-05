Tazza con frase shock | “Un po’ la Franzoni la capisco” Idea regalo per la festa della mamma

(Di venerdì 12 maggio 2023) Unacon unain vendita on line ha scatenato un polverone in rete. Si trattacreazione Perizona Magazine.

... caso mai non fosse chiaro, perché la frase abbia provocato così grande scandalo: 'Come se un adolescente di 16 anni regalasse ai propri genitori unascritto: io Benno (il giovane di ...'Un po' la Franzoni la capisco': una scritta nera su unabianca, un post lanciato sui social,un riferimento alla mamma, a pochi giorni dalla festa dedicata appunto alle mamme, per presentare la creazione artigianale di un brand barese che produce ...Il secondo, molto più prosaico, erauna bevanda che faceva parte della sua dieta quotidiana da sempre: unadi cioccolata calda. Sì, avete letto bene, la suora attribuiva la sua longevità a ...

"La Franzoni la capisco": la tazza per la Festa della mamma che scatena la polemica Today.it

Sulla frase che, in un impeto di marketing dal dubbio gusto, vorrebbe sdoganare il concetto della "mamma talmente stanca che...", non potevano che scoppiare le polemiche ...Una tazza di ricordi. Corrono sulle strade del tempo perduto le 128 pagine della splendida raccolta di racconti di Patrizia delle Ghirlande, al secolo Patrizia Bifolchi. 128 ricami su carta per un tit ...