(Di venerdì 12 maggio 2023) I Nuggets distruggono i Suns e si qualificano per ladella Western Conference,, invece, passa adelphia e trascina la serie a gara - 7.delphia 76ers (3) -Celtics (2) ...

Phila limita i danni nel secondo quarto, anche a causa degli errori di, e torna in scia nel terzo. I padroni di casa, spinti da un pubblico caldissimo, cambiano marcia nella terza frazione e ...... con la perla della tripla decisiva, chei 76ers, che avevano dilapidato ben 16 punti di ... Philly trema - comeche passa quel tiro e scarica causando la palla persa sul possesso decisivo - ,...Finisce 114 - 102 conche segna 7 punti (dei suoi 27 totali) nei 180 secondi finali. Per Jayson anche 10 rimbalzi. Da segnalare anche i 23 punti di Jaylen Brown. Per i padroni di casa si...

Tatum salva Boston, con Phila si va alla bella. Denver schiaccia Phoenix: è già in finale a Ovest La Gazzetta dello Sport

I Celtics pareggiano la serie con le prodezze della loro stella nell’uyltimo quarto, domenica gara-7. I Nuggets volano con uno Jokic monumentale: tripla doppia e 32 punti ...Gara-4 è di Philadelphia al supplementare (116-115). Dopo il canestro del Barba, Smart segna ma a tempo scaduto. Martedì notte gara-5 in casa Celtics ...