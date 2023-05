Tanta pioggia nel weekend | poi ciclone con vento e nubifragi

(Di venerdì 12 maggio 2023) (Adnkronos) –diffusa, maltempo e ancora neve fino ai 1400 metri di quota sulle Alpi con temperature in pianura al Nord che oscillano intorno ai 15 gradi di massima. A maggio la primavera ancora non decolla e, come conferma il? fondatore del sito www.iLMeteo.it Antonio Sanò, per almeno altri 10-15 giorni il termometro resterà fermo su valori sotto media dal Nord al Centro. Solo al Sud avremo qualche tentativo di anticipo d’Estate, seppur con poche speranze. Ad attenderci, quindi, uncon tantissima. A livello europeo, spiega l’esperto, ci troviamo in una gabbia ciclonica, con una vasta area depressionaria che si allarga tra Italia, Polonia ed Isole Britanniche. E la prossima settimana un nuovo attacco arriverà anche dalla Tunisia, ovviamente bloccando le speranze di Estate anche per il Sud. Nelle prossime ...

Un maggio da record, insomma: lache non è caduta in 2 anni, forse, arriverà in questo mese di solito soleggiato e primaverile. NEL DETTAGLIO Venerdì 12. Al nord: piogge su molte regioni. ...diffusa e temperature sotto la media stagionale. E' il quadro delinato da Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, che conferma "per almeno altri 10 - 15 giorni, il termometro fermo su ...3'intensità in questo avvio di gara a Torino: bianconeri subito in pressione offensiva, ... sotto ladi Torino. Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Juventus ...

Meteo: Weekend con tanta pioggia, poi serie di cicloni fino a fine mese, parla il meteorologo Antonio Sanò iLMeteo.it

Auto bagnate e pozzanghere per strada, tanti ombrelli aperti, ma anche prati e campi bagnati. E laghi più pieni. Le piogge degli ultimi giorni hanno alleviato la situazione siccità nel milanese e in ...E anche per l'agricoltura, questo eccesso di acqua rischia di provocare conseguenze. Proprio l'agricoltura che tanto sperava nella pioggia. Troppa grazia Sant'Antonio, verrebbe da dire. Perché sì la ...