Tam tam Rai | ecco chi arriva e chi parte Talk e programmi | cambia tutto

Leggi su iltempo

(Di venerdì 12 maggio 2023) È partito l'iter per la nomina di Roberto Sergio ad amministratore delegato della Rai e scatta frenetico il toto-nomi del servizio pubblico. Tg, informazione,show, intrattenimento: chi ssono i nomi della Rai al tempo del governo di Giorgia Meloni? Per il Corriere della sera molti i direttori di genere e di testata saranno decisi giù nel cda di giovedì. Le indiscrezioni sono per Marcello Ciannamea al Prime Time, al posto di Stefano Coletta, e di Angelo Mellone al Day Time. Antonio Di Bella va in pensione, agli Approfondimenti andrebbe l'attuale vice Paolo Corsini. La partita dell'informazione, si legge nel retroscena, vede Gian Marco Chiocci al posto di Monica Maggioni al Tg1, al Tg2 Antonio Preziosi, al posto di Nicola Rao. C'è grande curiosità per idel daytime. "Il M5S avrebbe ottenuto, nell'ottica del pluralismo, la conduzione ...