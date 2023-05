Tajani alla presentazione dell’Osservatorio CNA Export 2023

Antonio, il Sottosegretario di Stato Giorgio Silli ha partecipato in Guatemala l'11 maggioXXVIII Conferenza Ministeriale dei Paesi ACS (Associazione dei Paesi Caraibici), in cui l'Italia ...Con loro anchee Maurizio Lupi. Una visita che giunge proprio in concomitanza con vicenda legatamancata costituzione come parte civile della presidenza del Consiglio dei Ministri all'...... il palco di Ancona, con Meloni, i vice Matteo Salvini e Antonio, e il leader di Noi ... che non ha la tessera del Pd ed è vicesindaco di Emilio Del Bono e assessorecultura. Castelletti è ...

Le Capitali - Tajani a tutto campo. L'intervista al ministro degli Esteri EURACTIV Italia

Su delega del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, il Sottosegretario di Stato Giorgio Silli ha partecipat ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...