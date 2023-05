TaekwondORO ad Avellino | piovono medaglie sulla società biancoverde

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’Asd Taekwondoancora una volta protagonista al Campionato Interregionale di Riccione tenutosi nel weekend del 6 e 7 maggio al PlayHall. Lairpina guidati dai Maestri Alfonso Iuliano e Aniello Iuliano si è aggiudicata, nella giornata di sabato (riservata ai Cadetti), un bronzo con Marina Amatruro e un oro con Antonio Vinciprova che ha letteralmente surclassato gli avversari, conquistando con poche difficoltà il gradino più alto del podio. La seconda giornata ha visto in gara le categorie Junior e Senior. A salire sul tatami Giuseppe Colarusso e Francesca Adabbo che hanno conquistato entrambi un meritato bronzo, perdendo in semifinale con avversari molto più abili ed esperti. Argento per Bruno Di Gennaro che ha intrapreso, senza difficoltà, il cammino verso la finale, conclusosi sul secondo gradino del podio. ...