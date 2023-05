Tabellone Internazionali BNL d’Italia femminile 2023 | Swiatek prima testa di serie | Trevisan guida la brigata azzurra

(Di venerdì 12 maggio 2023) Sorteggiato ilprincipale degliBNL, torneo Wta 1000 di scena a Roma sui campi del Foro Italico dal 9 al 20 maggio. Are il seeding è la numero uno al mondo e due volte campionessa in carica Iga, seguita dalla bielorussa Aryna Sabalenka, numero #1 della Race e vincitrice del recente torneo di Madrid. Ai nastri di partenza tantissime giocatrici italiane, tra wild card e ingresso diretto in main draw. L’unica giocatriceaccreditata di unadi, la numero 18, è Martina. Di seguito ecco ilcompleto con gli accoppiamenti in costante aggiornamento. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE ...

Dalla sua parte dic'è Alcaraz, che troverebbe appunto in semifinale, e dunque perché non ... il campione in carica degliBNL d'Italia ha parlato alla vigilia del suo esordio, ...Per la carriera della ventisettenne mancina gliBNL d'Italia di quest'anno sono il ... Marianna Piacente Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022Napolitano 6 - 4, 3 - 6, 7 - 6(1) Nel primo turno degliBNL d'Italia a Stefano ... Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022

Tennis, Torneo di Roma ATP, Internazionali Bnl: tabellone e risultati. Subito in campo Sinner e Fognini Virgilio Sport

Jannik Sinner a Roma parte con il piede giusto battendo Kokkinakis in maniera perentoria con il risultato di 6-1, 6-4 ...Nel maschile De Michele affronta il norvegese Kjaer mentre Caniato se la vedrà con Dhamne. Nel femminile Paganetti avrà la bulgara Yaneva ...