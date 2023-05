Sversamento abusivo rifiuti | oltre 20 soggetti sanzionati a Montoro

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia Municipale sta portando avanti, con ogni mezzo a sua disposizione, un’opera di contrasto allodi, fenomeno increscioso che riguarda le vie meno trafficate della città.20 i, residenti e non, con ammende dai 100.00 ai 500.00 Euro, sorpresi ad infrangere il divieto di abbandono e di deposito incontrollati disul suolo Fondamentale è stato un attento servizio di controllo del territorio, portato avanti anche grazie alle segnalazioni dei cittadini, ed alla collaborazione con l’Arma dei Carabinieri con la quale il Comando di Polizia Municipale diè in buona sinergia. L’impegno, anche grazie alle più moderne tecnologie, è massimo e riguarda anche ...

