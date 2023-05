Superman | Legacy | James Gunn conferma la data di inizio delle riprese

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il regista e scrittore del nuovo film sull'Uomo d'acciaio,, ha finalmenteto quando leprenderanno il via. Archiviata la pratica Marvel con Guardiani della Galassia Vol. 3, da molti definito come il capitolo più emozionante dell'intera trilogia,è pronto ad assolvere i suoi compiti alla DC iniziando con la scrittura e regia di. In una recente intervista a Wired,hato ladi, quando partiranno le"Inizieremo a girare a gennaio" ha detto il regista,ndo il ...