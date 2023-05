Superbollo - Il governo trova laccordo | Lo aboliamo

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 12 maggio 2023) Ilhato un accordo per abolire definitivamente il. La notizia arriva dalle file della Lega, con l'onorevole Riccardo Augusto Marchetti che ha confermato che l'esecutivo sta lavorando con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per eliminare la tanto odiata tassa sulle auto con potenze superiori ai 252 CV (185 kW, oltre ai quali si pagano 20 euro per ogni kW extra). Dal 2011, quando venne introdotto, a oggi si è parlato a più riprese della sua possibile abolizione, ma questa potrebbe effettivamente essere la volta buona. Salvini: via il, sì ai biocarburanti. "Meno tasse e ossigeno per l'automotive": così Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha commentato la notizia sulla rimozione della tassa. Grazie all'intesa con il Mef del ...