Summit De Laurentiis-Spalletti | il presidente | “Con me sarete sempre sereni”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 12 maggio 2023) Aurelio Dee Lucianosi sono visti in un ristorante di Napoli per parlare del futuro dell’allenatore toscano. Una serata importante per il futuro del Napoli.è stato confermato per il 2024 come allenatore dalla SSCN. Una possibilità prevista da una clausola all’interno del contratto del tecnico che Deha deciso di esercitare a mezzo PEC. Incontro DeOvviamente serviva anche un confronto faccia a faccia per capire la reale volontà dell’allenatore di restare ancora alla guida del Napoli. L’Incontro tra Dec’è stato al ristorante ‘L’altro Coco Loco’ a Cappella Vecchia. L’incontro è terminato solo in tarda serata. Deall’uscita dal ristorante ...