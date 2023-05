Sudan | firmato un accordo sull’assistenza umanitaria

(Di venerdì 12 maggio 2023) Le due parti in guerra inhannoun. I rappresentanti dell’esercito dele le forze paramilitari hanno tenuto un colloquio a Jeddah per raggiungere un cessate il fuoco per facilitare l’assistenzadi emergenza al paese devastato dal conflitto. Dall’inizio del conflitto, gli scontri hanno provocato almeno 550 morti

Le Forze armate sudanesi e le Forze di supporto rapido (Rsf) hannouna dichiarazione in cui si impegnano a proteggere i civili in. Le due parti, riunite a Gedda sotto la mediazione di Arabia Saudita e Stati Uniti, si sono impegnate a rispettare il ...L'esercito e le forze paramilitari in guerra inhannoun accordo per consentire l'assistenza umanitaria , ma per la tregua e il cessate il fuoco sono ancora in corso le trattative. E' quanto emerge dai colloqui in corso a Gedda, in ...L'esercito sudanese e il potente gruppo paramilitare Rapid Support Forces (RSF), che stanno combattendo inda quasi un mese, hanno...

Sudan: accordo preliminare firmato a Gedda Futuro Quotidiano

Il Ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan, ha confermato che l’accordo preliminare tra le parti sudanesi costituisce un primo passo, a cui ne seguiranno altri. Il riferimento è a ...L’esercito sudanese e il potente gruppo paramilitare Rapid Support Forces (RSF), che stanno combattendo in Sudan da quasi un mese, hanno firmato un ...