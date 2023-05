Subaru - In arrivo tre nuove crossover elettriche

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 12 maggio 2023) Laha rivelato nuovi sviluppi nella sua strategia di elettrificazione della gamma. La Casa delle Pleiadi ha intenzione di affianciare tre novità a batteria alla sua sola auto elettrica, la Solterra: saranno tutte dellee saranno lanciate entro la fine del 2026. Gli obiettivi. L'espansione della gamma alla spina è stata rivelata da Atsushi Osaki, nominato a marzo nuovo amministratore delegato in sostituzione di Tomomi Nakamura, ed è funzionale a raggiungere nuovi obiettivi in termini di volumi: lapunta a dotarsi di una capacità produttiva in grado di sostenere la vendita di 400 milal'anno dal 2028. In particolare, sarà realizzata entro i primi mesi del 2027 una linea di montaggio dedicata alle auto a batteria presso l'impianto di Oizumi, nella prefettura di Gunma. Potrà produrre 200 ...