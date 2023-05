Studenti contestano Schlein alla Sapienza | “Non vogliamo passerelle”

(Di venerdì 12 maggio 2023) Roma, 12 mag – Non è andata come previsto la passerella di Ellytra glidelladi Roma che stanno protestando contro il caro affitto degli alloggi universitari. La neo-segretaria del Partito democratico, infatti, è stata oggetto di una accesa contestazione.contestata dagliQuella del ritorno alle piazze e a una sinistra di protesta anziché di governo è stata una delle novità più sbandierate del Pd targato Elly. Ma anche su questo punto le aspettative si sono dovute scontrare con la realtà dei fatti, così il tentativo di intestarsi la protesta contro il caro affitto non è stato affatto apprezzato dagli. Nel suo sopralluogo, laè ...

- Nel corso della sua visita agliche protestano contro il caro affitti , all'Università La Sapienza di Roma, Elly Schlein è stata contestata da alcuni ragazzi e da alcune ragazze di ......sono in corso una valanga di cause di lavoro in cui gli ex dipendenti di Alitaliache il ... che cosa chiedono gli universitari: dal tetto ai rincari alle residenze percon il Pnrr, ...Continua a far discutere l'incontro deglidel Liceo Classico Alfieri di Torino con il pornodivo Max Felicitas. L'incontro si è svolto durante l'autogestione, all'interno di un dibattito su 'Sesso, porno e tabù' cui hanno preso parte ...

Elly Schlein al "tenda in" TGLA7

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Stamattina numerosi studenti della Federico II hanno pizzato delle tende da campeggio nel giardino della facoltà di Porta di Massa.