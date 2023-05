Studente in tenda | quanto mi costi | ecco i dati che nessuno mostra

(Di venerdì 12 maggio 2023) È notizia il ieri la decisione del governo di assecondare le proteste di quei quattro scappati di casa di studenti instanziando 660 milioni per le residenze universitarie. Quei 660 milioni faranno sicuramente comodo agli studentati, ma così sta passando il messaggio che tutti hanno diritto ad una stanza pagata dallo Stato. Questa mattina mi sono quindi messo alla ricerca di qualche numero che non ho avuto modo di leggere né su Repubblica né, ahimè, sul Giornale. Ve li snocciolo uno ad uno. Sapete quanti sono gli studenti in Italia? Sono 1 milione ed 800 mila. Sapete quanti di questi sono fuori corso? Più del 60%. Sapete poi quanti di questi non paga un euro di retta universitaria? 800 mila. Infine, sapetepaga unouniversitario per la retta? In media, circa 2000 euro. Ricapitolando, gli studenti universitari sono ...

