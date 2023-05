Studentati | perché il Pnrr non basta | per i privati nessun obbligo di tariffe agevolate né quota di posti riservata ai meritevoli senza mezzi

(Di venerdì 12 maggio 2023) Ilrischia di diventare la più grande occasione persa per il diritto allo studio degli universitari. Tra i problemi dietro l’emergenza abitativa degli studenti c’è la scarsità di residenze pubbliche: attualmente isono poco più di 50mila, meno di un terzo rispetto a paesi come Francia e Germania, a fronte di circa 600mila fuori sede. Per portare il numero degli alloggi a 100mila entro il 2026, il Piano nella Missione 4 (istruzione e ricerca) mette a disposizione 960 milioni di euro: queste risorse andranno però a finanziare prevalentemente strutture gestite dai, che spesso hanno prezzi ben superiori ai canoni medi di locazione e che rischiano così di gonfiare ulteriormente il mercato dell’affitto. “Andando a leggere il testo del, all’interno della Missione 4 non si trova alcun riferimento al ...

