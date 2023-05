Stratega | il tipster professionista da 216 mila follower su Instagram e la sua lotta contro la ludopatia

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiCi sono storie che hanno un lieto fine, come quella di, l’uomo che è stato capace di trasformare il suo vizio – pericoloso – in virtù. Il suo racconto può essere da esempio infatti per tante persone cheno con le dipendenze. Prima lo chiamavano Giuseppe, così è stato registrato all’anagrafe, ma oggi tutti lo conoscono come, o più precisamenteofficial sui social, con oltre 216sutanto da essere riconosciuto fra ipiù famosi e talentuosi d’Italia. Il vecchio Giuseppe tuttavia non ha un passato tutto rose e fiori, anzi: affetto da, o da disturbo da gioco d’azzardo stava quasi mandando a rotoli la sua vita. «Non è stato facile superare ...