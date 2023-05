Stranger Things ha potuto proporre un solo attore per gli Emmy di quest' anno | ecco perché

(Di venerdì 12 maggio 2023) A causa delle regole degli, unè stato proposto per la categoria dai produttori di. A causa di un cavillo con le regole vigenti degliAwards, per quanto riguarda la partecipazione di, Netflix hailDacre Montgomery per le candidature della prossima edizione. La quarta stagione diè stata divisa in due parti. Il Vol. 1, composto da sette episodi, è uscito il 27 maggio 2022 e ha concorso agli2022, dove ha ottenuto 13 nomination e ne ha vinte cinque: per il coordinamento degli stunt, il montaggio del suono, il missaggio del suono, il trucco e la supervisione ...

Un mix che funziona, grazie anche alla bravura degli sceneggiatori che si sono fatti le ossa in. Ancora un film sull'Isola che non c'è: Peter Pan e gli altri arrivano su Disney+Crater è un film originale Disney+ , diretto da Kyle Patrick Alvarez ( Tredici , Homecoming ) e prodotto da Dan Cohen e Shawn Levy, già dietro a. Scritto dal creatore della serie ...I Goonies, il cult che ha ispirato, It e Super 8 Coming of age: istruzioni per l'uso Figlio della più ferrea tradizione televisiva di stampo disneyano (si pensi ai teen - movie di ...

Stranger Things, sospese le riprese della quinta stagione: ecco perché Isa e Chia

Sul palco, il cantante Chris “The Lord” Harms sembra un incrocio tra il Renato Zero degli esordi e un demogorgone di “Stranger Things”, con quella tutina attillata e ...Aanche a maggio la piattaforma di streaming Netflix ha inserito in catalogo nuovi titoli (film e serie tv) destinati a far innamorare ...