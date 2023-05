Still | la storia di Michael J Fox | la recensione | neanche la malattia può fermare l' uomo che correva sempre

(Di venerdì 12 maggio 2023) Ladi: ladiJ. Fox, documentario sul divo di Ritorno al futuro che racconta la suae l'impatto devastante sulla sua carriera, dal 12 maggio su Apple TV+. La vita diJ. Fox è una corsa costante.da ragazzino, mentre cercava di farsi strada sui set in vista di una possibile carriera di attore lui, così piccolo e mingherlino.sul set di Casa Keaton e poi di Ritorno al futuro, che lo hanno lanciato nell'olimpo delle star dopo essere approdato ai ruoli di Alex Keaton e Marty McFly quasi per caso. Corre oggi la sua, che rendepiù complicata la sua esistenza dopo aver frenato la sua carriera. "So che non arriverò a 80 anni" ha dichiarato di ...

Fox, che da piccolo non stava mai fermo, si mostra coi suoi scatti e i suoi spasmi di fronte alla macchina da presa di Davis Guggenheim in: ladi Michael J. Fox , dal 12 maggio su Apple ...Michael J. Fox racconta la sua malattia in un documentario su Apple Tv+. L'attore protagonista di 'Ritorno al Futuro' ha una diagnosi di morbo di Parkinson da molti anni. In '- ladi Michael J. Fox', documentario diretto da Davis Guggenheim. E oggi parla in un'intervista a La Stampa : "Non faccio pena, sono uno stronzo tosto! Sono come uno scarafaggio. Non ...Il film, diretto da Guggenheim, incorpora elementi documentaristici, d'archivio e sceneggiati per raccontare la straordinariadi Fox con le sue stesse parole: l'improbabiledi un ...

«Ragazzi, aspettate, mi fate venire i brividi»: così lo scorso novembre Michael J. Fox aveva aperto il discorso di ringraziamento per la consegna dell'Oscar onorario a Los Angeles, tra l'emozione e qu ...