Stefano Fresi | chi è la moglie Cristiana Polegri | “Mi ha conquistata alla vecchia maniera”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 maggio 2023)è legato, la vocal coach e musicista: dloro unione è arrivato l’unico figlio Lorenzo., chi è la, la– Ph © Silvia GerbinoLa donna che ha rapito il cuore dell’apprezzatissimo interprete del cinema, nasce a Roma nel 1971 ed inizia lo studio del pianoforte a 10 anni, per poi dedicarsi in seguito allo studio del sassofono. Ottenuta la laurea in Economia e Commercio, continua il percorso nel mondo musicale dedicandosi a stages di jazz con Danilo Rea e Mike Westbrock tra i tanti. Si avvicina anche...