Stefano Cuzzilla è il nuovo presidente di Trenitalia

(Di venerdì 12 maggio 2023) Un manager di lungo corso alla presidenza didella Cida, di Federmanager e di 4.manager in collaborazione con Confindustria, docente alla Luiss, autore di saggi specialistici, dove affianca Luigi Corradi confermato amministratore delegato. Per il suoincarico, dove sostituisce l’uscente Michele Pompeo Meta,dovrà lasciare il posto di consigliere in Ferrovie dello Stato dov’è in arrivo unconsigliere probabilmente indicato da Palazzo Chigi.è stato indicato da Forza Italia ed è apprezzato da tutte le forse politiche. Cambi di poltrone anchein Rfi (Rete ferroviaria italiana) dove Giampiero Strisciuglio, proveniente da Mercitalia Logistics, è nominato amministratore delegato e Dario Lo Bosco, un tecnico del settore con molti anni di ...

Sono quelli di Roberto Sergio , stimato dirigente Rai di lungo corso un tempo vicino a Pierferdinando Casini, per il ruolo di amministratore delegato di viale Mazzini, e quello di, ...'Le aziende italiane hanno bisogno di una legge sulle lobby, non possiamo avere zone d'ombra, dobbiamo lavorare in trasparenza'. Lo ha dichiarato, presidente di Federmanager, in occasione del Forum relazioni istituzionali organizzato da GreenHillAdvisory, Deloitte Legal e Adnkronos.A dirlo, presidente Federmanager e Cida, intervenendo al 'Forum relazioni istituzionali. Pubblico e privato nei processi decisionali', in corso a Roma. 'Tutto ciò che arriva dall'...

Nel complicato puzzle delle nomine ampio apprezzamento su Roberto Sergio e Stefano Cuzzilla Nel regolamento di conti che sta lasciando morti e feriti nel complicato puzzle delle nomine, stanno per ora ...Oggi il Comitato nomine che dovrebbe confermare Corradi alla guida di Trenitalia e indicare Strisciuglio per Rfi. Il capo della Lega si adegua alla scelta di ...