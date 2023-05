Stazione Termini | “una discarica umana” Così Roma accoglie milioni di turisti

...Ignazio Guidi che collega il Muro Torto alla zona die alla Nomentana. Subito dopo, poi, sarà la volta della Nuova galleria circonvallazione interna (quella che passa sotto la...Coperte, materassi, cartoni, scarpe, indumenti, bottiglie di vetro per un 'dormitorio' a cielo aperto davanti alladi Roma. Senzatetto e sbandati vi alloggiano tutto il giorno con disagi e pericolo per chi arriva nello scalo ferroviario più grande d'Italia in pieno centro di Roma. 'Questa è la ...La foto che vedete pubblicata in apertura di questo articolo è stata postata su Facebook da un amico cooperatore, Massimiliano Monetti. Siamo nei pressi delladi Roma. Lo scatto è dell'11 maggio. Nota Monetti: 'Oggi a Roma in zonaho visto questo! Un crescendo di ospiti negli ultimi mesi. Un luogo dì qualità architettonica ...

Termini un dormitorio per i senzatetto, tra aggressioni e degrado [VIDEO] AGI - Agenzia Italia

La grande catena internazionale di caffetterie 'Starbucks' domani aprirà al pubblico il primo locale a Genova in via alla Porta degli Archi assumendo 25 lavoratori. (ANSA) ...Nelle stesse ore e nelle stesse città dove sta divampando la giusta protesta degli studenti contro il caro-affitti sono sempre più visibili persone senza fissa dimora che dormono per strada. I primi h ...