Stati generali della natalità | nel 2070 gli over 90 saranno 2 | 2 milioni

(Di venerdì 12 maggio 2023) Lae l’accoglienza “non vanno mai contrapposte perché sono due faccestessa medaglia, ci rivelano quanta felicità c’è nella società”. A dirlo è papa Francesco agli “” in corso a Roma, all’AuditoriumConciliazione. Il pontefice ha aperto la seconda giornatamanifestazione incentrata sulla crisi demografica e le possibili ricadute. A organizzarla è Gigi De Palo, organizzatore del primo Family Day, attualmente presidente“Fondazione per la”. Secondo papa Bergoglio sono le giovani generazioni “in questo contesto di incertezza e fragilità” a sperimentare più di tutti “una sensazione di precarietà, per cui il domani sembra una montagna impossibile da ...

Questo è un pensiero costante", le parole di Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Invitalia, aglidella natalità. /natalità... sfruttateci, che è la cosa migliore", le parole di Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Invitalia, aglidella natalità. /natalitàIo la trovo una metafora potentissima, Santità, che ci dice che dove non c'è crisi non c'è vita, non c'è rinascita", le parole di Meloni aglidella natalità. / Fb Meloni

Il Presidente Meloni interviene alla terza edizione degli Stati Generali della Natalità Governo

Il premier Giorgia Meloni e Papa Francesco aprono l'ultima giornata degli Stati Generali della Natalità, insieme sul palco dell'Auditorium della Conciliazione ..."Ascoltiamo tutte le parole del Papa, non solo quelle che fanno piacere. Ha parlato di natalità che va coniugata all'accoglienza, questo secondo concetto non credo piaccia al governo in carica". (ANSA ...