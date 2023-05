Stati Generali della Natalità | Meloni e Papa Francesco protagonisti della seconda giornata di incontri all’Auditorium

Papa Francesco e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni insieme in nome della famiglia . Aglidella natalità il pontefice e la premier salgono insieme sul palco anche se i vocabolari - a ben vedere - sembrano un po' diversi. Da una parte la capa del governo che insiste sugli ...Glidella Natalità in corso oggi a Roma hanno due ospiti d'eccezione: il presidente del Consiglio e il Papa. Tra Giorgia Meloni e Papa Francesco c'è grande sintonia. Lo dimostrano le parole ...Lo ha detto il Papa nel suo intervento aglidella Natalità. "Una comunità felice sviluppa naturalmente i desideri di generare e di integrare, di accogliere, mentre una società infelice ...

Il Presidente Meloni interviene alla terza edizione degli Stati Generali della Natalità Governo

Il presidente del Consiglio: le donne non sono libere se devono scegliere tra maternità e lavoro. E avverte: l'utero non si affitta. De Palo: obiettivo 500 mila nascite ogni anno entro il 2033 ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...