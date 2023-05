Stati generali della natalità | l’intervento di Papa Francesco e di Giorgia Meloni | la diretta

Lo ha detto Giorgia mloni aglidella Natalità. "Per decenni - ha aggiunto - la cultura dominante ci ha detto il contrario. Vogliamo che non sia più scandaloso dire che siamo tutti nati ...Così la premier Meloni aglidella Natalità. "Se le donne non avranno la possibilità di realizzare il desiderio di maternità senza rinunciare a quello professionale non avranno libertà",...Seconda giornata, a Roma, all'Auditorium della Conciliazione, della terza edizione deglidella Natalità , a cui oggi partecipano anche Papa Francesco e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La premier, nel suo intervento, ha chiarito: 'Viviamo in un'epoca nella quale ...

"Ridare impulso alla natalità vuol dire riparare le forme di esclusione sociale che stanno colpendo i giovani e il loro futuro". Lo ha detto il Papa, nel discorso pronunciato a Roma in occasione della ...