Stasera in tv | Man on Fire | trama | cast e recensione

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 12 maggio 2023) “Man on– Il fuoco della vendetta” è un film che si distingue per la sua violenza esplicita e la rappresentazione cruda di un mondo dominato dalla corruzione e dalla criminalità. Il protagonista, interpretato magistralmente da Denzel Washington, è un uomo sull’orlo del baratro, tormentato dal passato e alla ricerca di redenzione.in tv, il film con Denzel Washington alle ore 21:20 in chiaro su Rai 4. Ildi Man onIlè infarcito di presenze davvero notevoli. Denzel Washington nel ruolo del protagonista John Creasy, un ex agente della CIA che viene assunto come guardia del corpo della giovane Pita Ramos. Dakota Fanning nel ruolo di Pita Ramos, una bambina di nove anni figlia di una coppia americana che vive in Messico. Christopher Walken nel ...