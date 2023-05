(Di venerdì 12 maggio 2023) La Banca centrale europea ha messo a segno la più rapida stretta ai tassi di interesse dalla nascita dell’euro: sette aumenti in dieci mesi, che hanno portato il costo del denaro al 3,75%. Obiettivo dell’istituto centrale presieduto da Christine Lagarde è domare l’incendio inflativo divampato in Europail conflitto in Ucraina a causa degli aumenti di gas e petrolio. Famiglie e imprese italiane stanno pagando la politica del rigore sul fronte dei. Vediamo allora cosa sta accadendo aicasa e al credito al consumo in questa guida realizzata sulla base dei dati elaborati dalla Fabi, il principale sindacato dei bancari guidato dal segretario generale Lando Maria Sileoni. In Italia 6,8 milioni di famiglie indebitate Dall’Alto Adige alla Sicilia sono 6,8 milioni le famiglie italiane che hanno contratto un debito, pari a ...

Servono delle misure, una sorta di 'scudo', per alleviare l'impatto delladei. Tali misure potrebbero andare, ad esempio, nella direzione della sospensione temporanea della quota ...Sui'una pessima notizia. Non solo in un solo mese i tassi salgono da 4,12 a 4,36, +0,24 punti percentuali, ma rispetto a marzo 2022, quando erano a 2,01, sono più che raddoppiati. Rispetto poi a ...Fino all'inizio dell'anno scorso avevano beneficiato di una rata molto favorevole rispetto aia tasso fisso (3.76% di interesse). Poi la Banca centrale europea ha cominciato ad alzarli. Ed ecco ...

Stangata mutui e prestiti dopo i rialzi Bce, ecco come difendersi Nicola Porro

