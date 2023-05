Spezia | UFFICIALE | Nzola rinnova il contratto fino al 2026

(Di venerdì 12 maggio 2023) A poche ora dal fischio d’inizio della sfida tra Lazio e Lecce, con cui si aprirà ufficialmente la 35ª giornata del campionato di Serie A, e alla vigilia del match contro il Milan, in programma sabato 13 maggio alle ore 18:00, nella splendida e suggestiva cornice dell’Alberto Picco, lo– come riporta il sito-. comunica di aver trovato l’accordo per il prolungamento dell’attaccante angolano M’Bala, che indosserà la casacca bianconeraal 30 giungo. Una notizia davvero molto importante, e che potrebbe sicuramente dare una scossa agli Aquilotti, attesi dal difficile incontro casalingo contro il Milan capitanato da Stefano Pioli, ancora ferito dal pesante 2-0 incassato dall’Inter di Simone Inzaghi nella semifinale d’andata di Champions League. Attualmente lo ...

Ecco il comunicato. COMUNICATO -Calcio rende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento ..."Un binomio saldo e vincente che continuerà a lottare per il bene della maglia bianca" ha scritto il club sul proprio ...Miglior marcatore in Serie A della storia delloCalcio, tra gli eroi della promozione in massima serie e delle due successive salvezze consecutive, Nzola è ormai una bandiera affermata del ...

"Un binomio saldo e vincente che continuerà a lottare per il bene della maglia bianca" ha scritto il club sul proprio sito ...