Spezia | ufficiale Nzola | rinnova fino al 2026

(Di venerdì 12 maggio 2023) Mbalahato il suo contratto con loal. L’annuncio è stato dato dallo stesso club in questi minuti. “Il nazionale angolano, classe ’96, con le Aquile ha totalizzato 97 presenze, mettendo a refertoa oggi ben 35 reti in gare ufficiali, tra cui anche i 13 sigilli realizzati nel campionato in corso, guadagnandosi così un posto eterno nella storia del Club tra i migliori marcatori di tutti i tempi, essendo in quattordicesima posizione per reti siglate in tutte le competizioni e in tredicesima posizione, considerando solo le reti segnate in gare di campionato. Miglior marcatore in Serie A della storia delloCalcio, tra gli eroi della promozione in massima serie e delle due successive salvezze consecutive,è ...