Spezia | UFFICIALE | ha rinnovato Nzola

Spezia Calcio rende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento del contratto che lega il calciatore Mbala Nzola alla società di via Melara, ora in scadenza al 30 giugno 2026. Il nazionale ang ...Spezia Calcio reports that it has reached an agreement to extend the contract linking player Mbala Nzola to the via Melara club, now expiring on June 30, 2026. The Angolan player, born in 1996, has ma ...